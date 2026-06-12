◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１２日・京セラドーム大阪）オリックス・高島泰都投手が１２日、阪神戦が行われる京セラドーム大阪で１軍に合流した。社会人の王子から入団してプロ３年目の今季は２年連続で開幕ローテ入りを果たし、５月４日のロッテ戦（京セラドーム大阪）まで無傷の３連勝。ところが、同３１日の中日戦（京セラドーム大阪）では２回途中４失点で降板となり、翌６月１日に出場選手登録を