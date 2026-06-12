フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪韓国代表のシン・ジア（１８）がＷ杯の韓国ユニホームを着たショットを公開し、反響を呼んだ。赤のユニホーム姿で座りこんで上目遣いで見上げる写真などを公開。「韓国代表の皆さん、怪我せず全力で頑張りましょう！！一生懸命応援するよ！！」と綴った。氷上とはまた一変したキュートな姿にコメント欄などでは「可愛すぎるだろ」、「貴重すぎる」、「か、かわいい・・・」、