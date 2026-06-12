「大阪都構想」の制度案を作る大阪府市の法定協議会の初会合＝12日午後、大阪市役所政令市の大阪市を廃止して特別区に再編する「大阪都構想」の制度案を作る大阪府市の法定協議会の初会合が12日、市役所で開かれた。都構想を通じ「副首都」化を狙う吉村洋文知事（日本維新の会代表）は「大阪が目指す姿は日本全体の統治機構にも関わる」と強調。来春想定の3回目の住民投票に向けた議論は、都構想推進の維新に反発する他会派が参