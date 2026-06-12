女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さんが９日に肺炎のため亡くなった。８６歳だった。所属事務所の長良プロダクションが１２日、発表した。芸能界からも悼む声が上がっている。藤田朋子は自身のインスタグラムを更新し、「玉緒さん勝さんやがんちゃんのところへ行ってしまった玉緒さんさようなら」と追悼。玉緒さんと映画「ポプラの秋」（２０１５年）で共演した際の２ショットをア