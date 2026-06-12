吉本新喜劇GMの間寛平（76）が12日、都内で会見し「吉本新喜劇出前ツアー」の今年最初の公演となる、埼玉公演（8月15日、埼玉・春日部市、正和工業にじいろホール）を発表し、PRした。埼玉県出身で「すごく伸びている」と期待する野崎塁（30）を、同公演で初めて主役に起用することも併せて発表。会見に後から登場した野崎に向けて「やる気のないウエンツ（瑛士）みたいな顔して」と、二枚目でも三枚目でも通用する特徴を、さりげ