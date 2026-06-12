「下がっている今のうちに買えば得かも」と思いつつ、「回復はまだ先だろう」とためらっているうちに、株価がぐんぐん戻ってしまった……そんな経験はありませんか。 実はこの半月ほどで、任天堂の株価は1000円近くも上昇しました。本記事では、任天堂株を5月の安いときに100株買っていたらいくら得していたのかを金額で紹介し、株価が下がったときに飛びつく前の注意点もお伝えします。 5月に「6864円」だった任天