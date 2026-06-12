先日、「町内会の会費をもらいに行ったら、見たことのない50円玉が出てきた」というSNSの投稿が話題となりました。一回り大きい50円玉が出てきたら「これってレア？」と考えてしまうのも無理はないでしょう。 昭和34～41年に発行されていた50円玉は、今よりも直径が大きく、一目で違いが分かります。本記事では、一回り大きい50円玉を見かけたケースを取り上げ、売ったとしたらいくらになるのかなどを解説しま