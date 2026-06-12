ディズニー＆ピクサー最新作『水の都のネロ』が、2027年春に日本公開されることが決定した。あわせて、主人公である黒猫ネロの姿を捉えたティザーポスター、ティザー予告が解禁されている。 原題は『GATTO』。『トイ・ストーリー』シリーズで“おもちゃの世界”を、『リメンバー・ミー』で“死者の世界”を描いてきたディズニー＆ピクサーが、本作で新