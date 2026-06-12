イ・スンギ側が、芸能事務所ONE HUNDREDのチャ・ガウォン会長に対して怒りを示した。イ・スンギの法律代理を務めるユン・ヨンソク弁護士が6月11日、チャ会長側の主張に反論した。【写真】そっくり？ イ・スンギ、2歳の愛娘を公開ユン弁護士は「チャ・ガウォン側は継続的に虚偽の主張を繰り返し、本質を歪曲している。イ・スンギは今後、捜査機関を通じてチャ・ガウォンの犯罪容疑を詳しく明らかにし、厳しく責任を問う」と明らかに