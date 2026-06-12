回転寿司チェーン「くら寿司」は、人気商品「熟成中とろ(一貫)」を6月12日から3日間限定の特別価格 税込110円で販売する。また、同日から「アトランティック 生サーモン(一貫)」「北海道 サーモン」「国産牛のロッシーニ風 黒トリュフソース(一貫)」などを販売する『サーモンと肉』フェアを開催する。※記事中の価格はいずれも税込表記。〈「熟成中とろ(一貫)」が税込110円〉人気商品「熟成中とろ(一貫)」を、3日間限定の特別価格