楽天の前田健太投手（38）が12日、広島戦（楽天モバイル最強パーク）で1軍に合流。近日中に復帰登板に臨む見込みとなった。11年ぶりに国内復帰した右腕はここまで5試合に先発も白星はなく、防御率4・82と苦戦。5月20日の日本ハム戦では2回1/3を4安打2失点で「いいパフォーマンスを出せるような状態に練習から取り組んでいくしかない」と話していた。その後、2軍で2度先発。5月30日の中日戦は6回1/3を4安打3失点、6月6日の