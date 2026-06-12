フィリップ モリス ジャパン合同会社（PMJ）は、2026年6月10日、加熱式たばこIQOS ILUMA シリーズの数量限定製品「IQOS ILUMA i リミックス モデル」を発売。これに伴う新製品取材会をIQOSストア銀座にて開催した。当日はフィリップ モリス ジャパン コンシューマーPRのナイト・みどり氏が登壇し、光の揺らぎや色の移ろいを表現した新製品の魅力や、販売初日から想定を上回る反響を得ている現状について説明を行った。本稿では、取