世界的歌手のサラ・ブライトマンが12日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銀メダルを獲得した坂本花織さん（26）の演技を絶賛した。坂本さんは今年2月に行われたミラノ・コルティナ五輪のSPでブライトマンが歌う「TimeToSayGoodbye」を使用。見事な滑りで2位発進を果たし、銀メダルを獲得した。司会の黒柳徹子と坂本のVTRを見たブライト