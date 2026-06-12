ピン芸人の佐久間一行（48）が12日、自身のブログで結婚を発表した。ブログでは「いつもたくさんの応援ありがとうございます。この度、ご縁があり一般の方と結婚しました」と手書きの文書で発表。「引き続きみなさんが楽しめるものを届けていければと思います。つたわれ〜♪」とした。佐久間は東京NSC2期生として吉本興業入り。2011年「R-1ぐらんぷり」で王者に輝き、25年から同大会で2年連続決勝審査員を務めている。