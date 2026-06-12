オリックス・高島が12日、京セラドームで阪神戦を戦う1軍本隊に合流した。救援要員として昇格するとみられる。2年連続で開幕ローテ入りを果たした今季は、ここまで8試合に先発して既にキャリアハイの3勝（1敗）を記録。だが、5月23日の西武戦で4回途中2失点、同31日の中日戦で2回途中4失点といずれも早期降板を強いられ、再調整となっていた。6月6日のファーム・リーグ阪神戦では6回から3番手として登板し、3回無安打無失点