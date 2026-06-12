ドジャース夫人会の公式インスタグラムが11日（日本時間12日）に更新され、夫人らがディナーを楽しんだ写真が公開された。チームは9日（同10日）からピッツバーグでパイレーツ3連戦、12日（同13日）からシカゴでホワイトソックス3連戦が組まれており、今遠征には夫人や子供など家族も同行している。遠征中には動物園で楽しんだ他、ボランティア活動も行い、子供達の遊び場に壁画を描くなどした。今回の投稿では「試合の合