お笑いコンビ「アンジャッシュ」の児嶋一哉（53）が、金曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。自身の“失言”に慌てる場面があった。同番組では「華の女子御三家SP」を企画。女子学院高等学校出身のフリーアナウンサー・馬場典子、雙葉学園出身のタレント・高橋真麻、桜蔭高等学校出身として、チームみらい党首・安野貴博参院議員の妻で文芸春秋編集者の黒岩里奈さんをゲストに迎え、“女