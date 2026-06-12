あいみょんの「マリーゴールド」と「裸の心」が、「オリコン週間合算ランキング」において、それぞれトリプルミリオンポイント、ダブルミリオンポイントを達成した。【動画】あいみょん「マリーゴールド」MV同ランキングは、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計したものとなる。「マリーゴールド」は、最新6月15日付で週間0.6万PT（6,400PT）を獲得し、累積ポイントが3