JRAは12日、萩原清師の逝去による大竹正博師(56)への臨時貸付期間満了(7月20日)に伴い、古賀大生師(35)が美浦で新規開業すると発表した。14馬房で開業日は7月21日(火)となっている。◇古賀大生(こが・ひろき)1990年(平2)9月28日生まれ、茨城県出身の35歳。15年4月から美浦・松山将樹厩舎で調教助手を務め、昨年調教師試験に合格。今年1月1日に調教師免許を取得。祖父・末喜氏、父・史生氏も元JRA調教師でシンコウスプレン