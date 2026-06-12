俳優の中村玉緒さんが9日、肺炎のため亡くなった。86歳。きょう12日、所属する長良プロダクションが発表した。中村さんはインスタグラムを開設しており、最後の投稿は、2022年7月4日の夫・勝新太郎さんとの2ショットだった。【写真】中村玉緒さん、最後のインスタ投稿の内容最後の投稿で、勝さんが中村さんの肩を抱いた2ショット写真を公開。「皆さん こんにちは、中村玉緒でございます。今日ぐらいの天気はまだええ方と思いま