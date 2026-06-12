俳優の瀬戸朝香さんが6月11日、自身のインスタグラムを更新。レストランで食事を楽しむプライベートショットを公開しました。【写真を見る】【 瀬戸朝香 】友人と食事するプライベートショットを公開「聞いてもらえるだけでいいそんな時もあるのさテンキュ！友っ」瀬戸さんは「“持つべきものは友”」と綴っていることから、写真は友人と食事をした1コマとみられます。 白のトップスに白のパーカーを重ねたカジュアルなコ