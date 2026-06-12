元サッカー日本代表の武田修宏が、現役時代に「敵わない」と感じたジュビロ磐田時代の超大物選手と、練習中に激昂されてヘッドバットを食らい「前歯3本折れちゃって」という衝撃の被害に遭った過去を明かした。【映像】敵わないと思った元同僚“超大物選手”を実名告白お笑いコンビ・かまいたち（山内健司、濱家隆一）がMCを務め、ゲスト陣が気になるトピックから派生した「余談」を自由に繰り広げるトークバラエティ『これ余