女優の長谷川京子（47）が12日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「ESPRIT C. KEI GINZAでいただいたお料理」と書き出した長谷川。「日本の旬の食材と自由な発想から出されるお料理がとても美味しくて！レストラン内のインテリアやデザイン、構想も含めて、まるで日本とフランスとの間にいる様な、行ったり来たりするような、そんな感覚でした」とつづってディナーの様子をアップした。美しい食事