漫画家の倉田真由美氏が、亡き夫・叶井俊太郎さんの葬儀の際、高額な見積もりに驚いたことを明かした。【映像】倉田真由美氏語る叶井俊太郎さんの葬儀6月5日配信の『梅沢さんの今さら聞けないこんな話』（ABEMA）では、世間一般では常識とされながらも、意外と知らない「葬儀」について徹底調査。専門家も交え多様化する葬儀についてトークを交わす中、倉田氏が喪主を務めた際の実体験を赤裸々に語った。倉田氏の夫で映画プ