１２日午前１１時２０分頃、新潟市中央区のＪＲ新潟駅近くの路上で、歩いていた男性が男に刃物のようなもので左腕を切りつけられた。男性は軽傷。男は逃走し、新潟中央署が行方を追っている。同署の発表によると、男性は一人で歩いていたところ後ろから近づいてきた男に切りつけられたとみられる。逃げた男は４０歳代くらいで、身長約１メートル８０のがっちりした体形。黒っぽいキャップ帽をかぶり、上下とも黒っぽい服を着て