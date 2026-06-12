女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが死去したことが分かった。86歳。名門に生まれ映画スターとして活躍し、近年はバラエティー番組で天然キャラをさく裂させお茶の間に親しまれた。夫・勝新太郎さん亡き後は多額の借金を返却したすさまじい責任感の持ち主で、著書も多数。晩年は「ユーチューバー」に挑戦するなど、さまざまなジャンルで愛された。玉緒さんは1939年、歌舞伎界の名門「成