タレントの堀ちえみが11日、自身のアメブロを更新。推しで次世代ボーイズグループ「ROIROM（ロイロム）」と遭遇したことを報告した。【映像】堀ちえみ（59）、ピンク髪の“印象ガラリ”な最新ショット前日に訪れた豊川稲荷の駐車場で「ナント!!!推しと遭遇」と報告した堀。「歌唱力も素晴らしく、ダンスも素敵で、そして美しい」と絶賛するROIROMに偶然会ったことを明かし、家で動画をよく見ている影響で詳しくなっていたとい