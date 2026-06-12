7月22日発売、乃木坂46の42枚目シングル「是非に及ばず」が6月13日から先行配信されることが決定した。同曲のセンターは5期生一ノ瀬美空（23）が初めて務め、6期生から大越ひなの（21）と森平麗心（17）が初めて選抜メンバーに入った。シングルのビジュアルも先んじて公開されており、夏を感じさせるような華やかさと可憐さを兼ねそろえたビジュアルがSNSを中心に話題に。同曲の先行配信情報は東京・乃木坂駅コンコースに掲載され