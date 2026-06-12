6月6日、「精彩夜上海」シリーズイベントが開幕し、第4回上海クラフトビールフェスティバル、無形文化遺産ウィーク、巨鹿路のグルメカーニバルなどが催されました。同イベントは夜の買い物、食事、観光、娯楽、ショー、読書、スポーツなどをテーマに、「飲食消費＋交流＋文化体験」の包括的な夜間消費シーンを構築しています。FEAST 2026グルメカーニバルの会場責任者によりますと、最初の週末は1万人以上を超え、そのうち外国人観