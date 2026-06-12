女優の中村玉緒さんが2026年6月9日に逝去されました。享年86。中村玉緒さんが愛する家族との思い出や別れなどについて語った『婦人公論』2021年12月14日号のインタビュー記事を再配信します。*****女優として長年活躍し、バラエティ番組でも人気の中村玉緒さん。今年はインスタグラムやYouTubeを始めるなど、挑戦の年となりました。家族との死別や借金を乗り越え、前向きに生きる玉緒さんの考える幸せとは──（構成＝丸山あかね