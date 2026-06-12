大幅刷新でミニRAV4に？トヨタのラインナップのなかで、最もコンパクトなクロスオーバーSUVとして安定した人気を誇っている「ライズ」。現行型は2019年11月のデビューということでまもなく登場から7年が経過しますが、実は現在に至るまでマイナーチェンジがなされていない存在となっています。そこでYouTubeなどで活動するバーチャルチューナーの「Theottle」氏が、ライズがマイナーチェンジをしたら……というテーマでCGを作