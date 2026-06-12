ENHYPENが、日本デジタルシングル「We'll Be Fine」を6月29日にリリースする。 （関連：【画像あり】ENHYPEN、夏らしい水色の背景にENCHINが描かれた「We'll Be Fine」ジャケット写真） 本楽曲は、心の通じ合う仲間たちとの新たな旅立ちとなる旅行で感じる胸の高鳴りと、心地よい緊張感を描いた一曲。公開されたデジタルカバーは、夏らしい水色の背景に、ENHYPENの公式キャラクター ENCHINが描かれている