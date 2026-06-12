サンフレッチェ広島は６月12日、FWジャーメイン良の清水エスパルスへの完全移籍を発表した。ジャーメインは2024年12月にジュビロ磐田から広島へ加入。今シーズンのJ１百年構想リーグでは、16試合に出場して３ゴールを挙げていた。31歳のストライカーはクラブ公式サイトを通じて、広島のファン・サポーターへ感謝の思いを伝えた。「清水エスパルスに完全移籍することになりました。2025シーズンに加入してから約１年半、個人