北海道・白老町によりますと2026年6月12日午前10時10分ごろ、白老町石山の石山大通を車で走行中のドライバーが、100メートル先に道路を横断するクマ1頭を目撃したということです。クマは成獣とみられ、そのまま住宅地のほうへ走って行ったということです。ハンターらが出動し、クマが目撃された町内の萩の里自然公園付近を捜索していますが、その後、クマの姿は確認されていません。白老町は、状況をみながら市