ドナルド・トランプ大統領がオーナーを務めるトランプ・オーガナイゼーションが立ち上げた携帯電話事業「トランプ・モバイル」が、ついに最初のスマートフォン「T1」を一部メディア向けに送付し始めました。今回、アメリカに拠点を置くNBCニュースがT1を手に入れ、修理業者のiFixitに提供して詳細な調査を行いました。Inside Trump Mobile - YouTubeTeardown Confirms the Trump Phone Is a Gold-Painted HTC U24 Pro - iFixithttp