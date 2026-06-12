【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは、米国とイランが覚書を締結する場合、スイス西部ジュネーブで署名式が開催される可能性があると報じた。バンス副大統領の渡航に備え、機材を積んだ米軍機が欧州に向かったとした。