女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが肺炎のため、9日に死去したことがわかった。86歳。所属事務所が12日に発表した。女優業のほか、天然ボケのキャラクターが愛されてバラエティー番組に数多く出演し、お茶の間にも親しまれた。97年に先立った夫の俳優・勝新太郎さん（享年65）との夫婦愛は有名だった。玉虬さんの波乱の人生に幕が引かれた。23年2月に仕事先の名古屋で転倒して背