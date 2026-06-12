女優中村玉緒（本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが、9日に肺炎のため亡くなった。86歳。所属事務所が発表した。中村さんは、23年2月に仕事先の名古屋で誤って転倒したため緊急搬送されていた。所属事務所は当時、背骨の圧迫骨折と診断され、年齢的にも1人で日常生活を送ることが困難なため、都内の介護施設で療養生活を送っているとしていた。中村さんの名前を冠したTBS系の名物特番「さんま・玉緒あんたの夢をかなえたろ