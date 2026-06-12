俳優でフィギュアスケーターの本田望結（22）が10日、Instagramのストーリーズを更新。透け感あるコーディネートでポーズを決める姿を披露した。【映像】本田望結の“スッピン？”動画＆透け感ある最新ショットこれまでに、スケートリンクでの動画や、お酒をたしなむプライベートの様子、「きょうはスッピン？」「国宝級の可愛さ！」などの反響が寄せられたカメラに向かってほほえむ姿など、さまざまな姿をInstagramで公開して