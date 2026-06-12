◆ファーム・リーグ巨人―ハヤテ（１２日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人２軍のハヤテ戦は、降雨のためノーゲームとなった。１回に先発の山城京平投手（２２）が中飛、見逃し三振で簡単に２死を取り、続く平尾に対してカウント１―１としたところで雨脚が強くなった。約３０分間の中断の後、主審によりノーゲームが宣告された。２軍は現在、３７勝２４敗１分で２位・ＤｅＮＡに１・５ゲーム差を付け、ファームリーグ中