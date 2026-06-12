巨人・坂本勇人内野手が１２日、セ・リーグ５月度の「スカパー！サヨナラ賞」を受賞した。５月１３日の広島戦（福井）で延長１２回１死一、二塁で左翼席へ逆転サヨナラ弾を放った。通算３００号のメモリアル弾でもあった。自身５度目の選出となり「５度目と聞いて正直びっくりしています。ファンの方が選んでくれた賞。本当に記念に残る一本を打てて素直に嬉しいです」と声を弾ませた。同戦では１０回の好機で代打で出塁するも