女子テニス元世界ランク４位の伊達公子さんが、イメチェン姿を披露し反響を呼んでいる。１２日にインスタグラムで「くりくりパーマ復活パーマは２ヶ月ちょい振り」と書き始め“くりくりパーマ”姿にイメチェンした写真をアップ。「最近はパーマも落ち着いていて長さも出ていたのでいいタイミングだった。すっかりくりくりパーマが気に入って抜けられなさそう」と続けた。この投稿に元バドミントン日本代表でタレントの陣