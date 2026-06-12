タレントのハリー杉山（４１）が１２日に自身の「Ｘ」を更新。サッカー日本代表からの離脱と代表引退を発表した遠藤航について言及した。遠藤はこの日、自身の「Ｘ」でも離脱と代表引退を報告。「怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません」と語ると「将来、日本代表がＷ杯で優勝する瞬間は必ずきます。それを信じてみんなで応援しましょう」と呼びかけた。ハリーは遠藤のポストを