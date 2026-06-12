山崎実業は、水切りネットの交換や掃除がしやすい排水口用ネットホルダーや、スケートボードを壁に設置できるホルダーなど、日常の不満や収納の悩みを解決する新商品を発売した。○上からセットキッチン排水口ネットホルダー タワー上からセットキッチン排水口ネットホルダー タワー水切りネットの交換が手軽にできて、掃除もしやすい排水口用ネットホルダー。排水口に本体ホルダーを設置したら、あとは小リングにネットをかけて上