◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―広島（１２日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天の前田健太投手（３８）が１２日、１軍に合流した。今季１１年ぶりにＮＰＢに復帰し、ここまで１軍では５試合に登板して、０勝２敗、防御率４・８２だった。５月２０日の日本ハム戦（エスコン）では先発したが３回途中４安打３四球、２失点で降板。移籍後初勝利はお預けとなり、５月２１日に出場選手登録を抹消されていた。２軍合流後