１３時３０分に日本鉱工業生産（確報値）（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 鉱工業生産（確報値）（4月）13:30 予想0.8%前回0.8%（前月比) 予想2.3%前回2.3%（前年比) 予想N/A前回-1.2%（設備稼働率・前月比)