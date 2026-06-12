鉱工業生産（確報値）（4月）13:30 結果0.5% 予想0.8%前回0.8%（前月比) 結果2.0% 予想2.3%前回2.3%（前年比) 結果-0.8% 予想N/A前回-1.2%（設備稼働率・前月比)