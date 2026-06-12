テレビ大分 大分県内の直近の景気動向について日本銀行大分支店は「緩やかに回復している」とする判断を8か月連続で据え置きました。 ただ、今後については「中東情勢の影響などを注視する必要がある」としています。 日本銀行大分支店は県内の直近1か月の景気動向について全体の判断を「一部に弱めの動きが見られるが緩やかに回復している」としました。この判断は8か月連続の据え置きです。要因については個人消費が賃