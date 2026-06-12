大分県内の工業系の学科で学ぶ高校生が専門的な技術を競うコンテストが大分市で開かれています。 県高校生ものづくりコンテスト この「県高校生ものづくりコンテスト」は技術の向上や技術者として活躍する人材の育成を目的に毎年開催されています。2026年は県内8つの高校からおよそ80人が参加。電気工事や木材の加工、溶接など8つの部門で競います。 こちらの旋盤作業部門では金属を旋盤という機械で指定され