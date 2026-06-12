夫の勝新太郎さんを献身的に支え続け庶民的な人柄でテレビのバラエティー番組でも親しまれた俳優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが９日、肺炎で死去した。８６歳だった。京都府出身。父は二代目中村鴈治郎、兄は坂田藤十郎という上方歌舞伎の家に生まれた。中学生の時に「景子と雪江」で映画デビュー。「炎上」「大菩薩峠」などの時代劇映画に多数出演し、かわいらしい娘役から、耐える